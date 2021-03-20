В Японии рассказали, когда могут одобрить применение AstraZeneca и Moderna

https://static.news.ru/photo/ad84ac60-8a2b-11eb-a9de-96000091f725_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура рассказал, когда вакцины от коронавируса AstraZeneca и Moderna будут одобрены для применения в стране. По его словам, это может случиться уже в мае.

Не буду предсказывать, но возможно, одобрение будет получено уже в мае, — сказал Тамура в эфире телеканала NHK.

Министр также поведал о планах руководства страны сделать более широким проведение ПЦР-тестов для того, чтобы как можно скорее выявлять новые случаи заражения. По его словам, тесты будут проводить на торговых улицах и станциях метро и поездов.

Кроме того, глава Минздрава Японии отметил, что ограничения, действующие в отношении 24 стран, где зафиксированы случаи заражения новыми штаммами коронавируса, могут распространиться на всех въезжающих. На текущий день эти меры предусматривают трёхдневное пребывание в больнице для сдачи необходимых тестов. Если же пациент не болен, то он может проходить двухнедельный карантин дома или в гостинице.

Ранее NEWS.ru писал, что многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной AstraZeneca. Соответствующее заявление сделал глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик.