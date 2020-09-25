В Японии раскритиковали инаугурацию Лукашенко во время протестов
Министерство иностранных дел Японии прокомментировало инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ведомстве считают, что проведение церемонии без попыток общенационального диалога не способствует улучшению ситуации.
Там отметили, что белорусские силовики продолжают задерживать мирных протестующих,
Несмотря на эту ситуацию (задержание людей, — NEWS.ru), власти Республики Беларусь провели церемонию инаугурации президента, не предприняв каких-либо попыток национального диалога. Это не способствует улучшению ситуации в стране и является прискорбным, — подчёркивается в сообщении МИД.
Там отметили, что Токио настойчиво призывает белорусские власти немедленно прекратить необоснованные задержания и начать диалог с местными жителями.
В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
23 сентября Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы
Ранее NEWS.ru писал, что инаугурация, которую сразу же назвали тайной, усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.
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