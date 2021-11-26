В ВОЗ призвали не паниковать из-за штамма «омикрон»

Паниковать в связи с выявлением нового штамма коронавируса «омикрон» не стоит. При этом он может оказаться более заразным, чем все известные ранее варианты COVID-19. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Мне кажется, паника не должна быть, потому что мы ещё не знаем <...>, если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины, — этого мы не знаем на данный момент, — сказала Вуйнович.

При этом она не исключила, что новый штамм может оказаться более заразным, чем все выявленные ранее.

Он сейчас так выглядит, надо чуть-чуть подождать, потому что и «бета» вёл себя так, имел такие, скажем, возможности, — отметила представитель ВОЗ.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается.

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.