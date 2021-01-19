В ВОЗ оценили сроки выработки иммунитета к COVID-19 после вакцинации

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Потребуются многие месяцы, чтобы вакцинации привели к выработке массового иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, выразив при этом уверенность, что только вакцина способна остановить распространение COVID-19.

Вакцины помогут, но не сразу. Потребуются месяцы и месяцы до тех пор, пока будет достигнут достаточный уровень иммунитета, который сможет защитить. Мы даже не знаем, когда они остановят распространение вируса. Мы только знаем, что вакцины остановят болезнь, — цитирует РИА Новости Харрис.

Как писал NEWS.ru, согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она призвала тех, кто уже переболел коронавирусом, не торопиться с прививкой от COVID-19. По её словам, несмотря на то что титр антител к коронавирусу постепенно снижается, организм человека сохраняет определённую защиту от COVID.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».