В ВОЗ назвали условие для нормализации жизни после пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/b83c127e-3661-11eb-9830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцины от COVID-19 позволят прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже предпринимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу чётко сказать — вакцинация не означает искоренения COVID-19, — отметил Райан, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что мир по-прежнему находится в крайне опасной и сложной ситуации.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы, в целях тестирования механизма массовой вакцинации, с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов.