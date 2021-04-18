В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в мире

https://static.news.ru/photo/9b111988-a029-11eb-ae3e-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/LaPresse/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают тревожной тенденцией рост заболеваемости и смертности от коронавируса, который наблюдается в последние недели. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

На 12 апреля, по данным ВОЗ, во всём мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели, — заявила ТАСС Вуйнович.

Она назвала это тревожной тенденцией, поскольку вирус продолжает видоизменяться, ограничительные меры отменяются, а вакцина внедряется в странах неравномерно.

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 8632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 12,7% пациентов из указанного числа недуг протекает без клинических симптомов. За весь период пандемии в России выявили 4 702 101 случай заражения коронавирусом.

В оперштабе рассказали, что за последние 24 часа из больниц в стране по выздоровлении выписали 7391 пациента. В общей сложности за период распространения COVID-19 с недугом смогли справиться 4 326 780 граждан РФ. За прошедшие сутки 389 человек с коронавирусом в стране скончались. Число жертв инфекции среди россиян выросло до 105 582.