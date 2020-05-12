В войсках США в Японии режим ЧС в связи COVID-19 продлён

https://static.news.ru/photo/1db54426-9488-11ea-9af5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hayden Hallman/Planetpix/Global Look Press

Командование вооружённых сил США в Японии продлило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для всех американских частей до 14 июня.

Распоряжение об этом подписал командующий вооружёнными силами США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер.

Режим ЧС будет действовать до 14 июня 2020 года, но может быть продлён или досрочно прекращён по решению командующего войсками США в Японии, — цитирует сообщение «Интерфакс».

При этом подчёркивается, что командование постоянно оценивает складывающуюся ситуацию. Во избежание распространения коронавируса оно продолжает призывать военнослужащих США соблюдать правила строгой гигиены и социального дистанцирования.

Как писал NEWS.ru, японские власти приняли решение о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса.