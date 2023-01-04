В Верховной раде отказались лишать мандатов «пророссийских» депутатов В Раде почти 70 депутатов отказались лишать мандатов «пророссийских» коллег

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины

Около 70 парламентариев Украины отказались подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых пророссийских партий, сообщило общественное движение «Честно». В Верховную раду внесли законопроект о лишении мандатов депутатов 15 партий, которые ранее были запрещены судом.

Почти 70 нардепов отказались ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий. Об этом говорится в ответе на запрос движения «Честно» народного депутата от фракции «Слуга народа» Олега Дунди, который инициировал сбор подписей, — сказано в публикации.

Партия «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко, почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой. Документ набрал 98 подписей из 150 необходимых.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон «О медиа», запрещающий телеканалам позитивно освещать деятельность России, соответствующий документ был опубликован на сайте Верховной рады. В тексте закона говорится, что эти меры направлены на свободу выражения мнения в стране. Длина текста составила 279 страниц.