В Великобритании рассказали о попытке создать коалицию в Афганистане

Великобритания вместе со своими союзниками по НАТО хотела создать коалицию в Афганистане после вывода американских войск, но это не увенчалось успехом. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Daily Mail.

Я пытался поговорить со странами НАТО, но почти все они не проявили заинтересованности. Мы попробовали привлечь несколько стран-единомышленников. Некоторые из них говорили, что им это нравится, но их парламентам — нет, — признался министр.

По его словам, союзники по НАТО не захотели присутствовать в Афганистане без участия США. Политик добавил, что британские власти опечалены «напрасно пролитой кровью», а также окончанием миссии в Афганистане.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против отправки немецких военных в эту страну. Она пояснила, что ввод войск повлечёт за собой длительную и тяжёлую кампанию.

Уоллес и Крамп-Карренбауэр считают соглашение Вашингтона с талибами о выводе войск неудачным. Немецкий политик заявила, что оно была «началом конца», а британский министр заявил, что сделка была гнилой и перечеркнула многие достижения, которые были достигнуты в Афганистане за 20 лет.

Ситуация в этом южно-азиатском государстве ухудшилась на фоне вывода американских войск. Талибы обрели «второе дыхание»: третий день подряд они занимают один региональный центр за другим.

NEWS.ru детально разбирался в ситуации в Афганистане.