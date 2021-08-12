В украинском детском лагере возник скандал из-за песни «День Победы»

В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря «Чайка» включали советскую и российскую музыку. Это привело к скандалу. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Одна из волонтёров сказала , что детям включали музыку на российском языке. Среди композиций были «День Победы», «Катюша», а также песни рэперов Басты и Моргенштерна. Из-за этого между волонтёром и руководством лагеря «Чайка» произошёл скандал.

Сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая рассказала, что работники лагеря уже уволились после проверки, организованной местными властями.

Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон об украинском языке. Он предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком. Применять его при исполнении служебных обязанностей будут обязаны президент, премьер-министр, спикер Верховной рады, а также все чиновники, госслужащие, судьи, адвокаты, преподаватели и медработники. Закон не распространяется только на сферу частного общения и религиозные обряды.