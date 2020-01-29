https://static.news.ru/photo/98099e40-4292-11ea-97b5-fa163e074e61_660.jpg Аятолла Али Хаменеи Фото: Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В сервисе микроблогов Twitter появился русскоязычный аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! — говорится в первом размещённом на странице сообщении.

Это сообщение ретвитнул англоязычный аккаунт Хаменеи. В описании профиля уточняется, что подписчики страницы смогут узнать новости, а также ознакомиться с посланиями и выступлениями аятоллы. Там же размещена ссылка на сайт Хаменеи с материалами на русском языке.

В начале января администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт верховного лидера Ирана, который тот вёл на английском языке. Страницы на фарси, французском и арабском языках продолжали работать без перебоев, писал NEWS.ru.