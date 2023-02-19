В Турции трех человек спасли спустя 13 дней после землетрясения

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press

Спасатели из Киргизии вытащили из-под завалов трех живых человек в Турции на 14-е сутки после после землетрясения. Как уточнили в пресс-службе МЧС республики, всего извлекли пять человек, но двое из них были мертвы.

По предварительной информации, они были членами одной семьи.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

Пожилую женщину спасли из-под завалов в Турции на девятый день после землетрясения — спустя 212 часов, сообщило агентство Anadolu. Пострадавшая госпитализирована, родственники женщины поблагодарили спасателей.

В турецком Кахраманмараше, где был эпицентр землетрясения, спасли двух братьев, которые провели под завалами 198 часов. Врачи поставили им капельницы еще внутри разрушенного шестиэтажного дома. Телеканал уточняет, что спасатели услышали голос одного из братьев ночью и в течение нескольких часов прокладывали путь к пострадавшим.