В Турции скончался создатель ударных беспилотников Bayraktar TB2

В Турции на 72-м году жизни скончался основатель программы разработок боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), председатель правления оборонной компании Baykar Оздемир Байрактар, сообщает агентство Anadolu. По некоторым данным, у него было онкологическое заболевание.

Первые БПЛА Baykar были задействованы ВС Турции в 2005--2009 годах в операции против курдов на юго-востоке страны. Также компания является разработчиком и производителем Bayraktar TB2, которые поставлялись Анкарой в Азербайджан и активно применялись в 44-дневной войне в Карабахе.

Как известно, последними разработками, над которыми работал Байрактар, стали Bayraktar TB2 и тяжёлый БПЛА Akinci.

Ранее сообщалось, что Киев впервые использовал разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе. Украинское Минобороны проинформировали, что в течение 2021 года республика получит комплекс Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, в том числе увеличенной дальностью полёта. В начале апреля покупку Киевом летательных аппаратов подтвердил турецкий производитель, уточнивший, что сделка уже заключена.

Известно, что несколько единиц Bayraktar TB2 уже стоят на вооружении Вооружённых сил Украины. Ранее они неоднократно привлекались для участия в военных учениях, в том числе над Чёрным морем. Как предположил военный эксперт Игорь Коротченко, Украина сначала будет закупать беспилотники у Турции, а позднее наладит их производство внутри страны.