В Турции назвали сроки возвращения к нормальной жизни после локдауна

https://static.news.ru/photo/186df2c2-b63a-11eb-b453-96000091f725_660.jpg Фото: Ihsan Sercan Ozkurnazli/Global Look Press

Процесс выхода из локдауна, связанного с распространением коронавируса, продлится в Турции до 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на циркуляр МВД республики.

Согласно документу, комендантский час в будни будет действовать с 21:00 до 05:00, а в выходные дни круглосуточно. При этом в субботу и воскресенье жителям разрешено посещать только продуктовые магазины, которые будут работать с 10:00 до 17:00.

Граждане старше 65 лет, не сделавшие прививку от коронавируса, смогут выходить на улицу по будням в первой половине дня. От этого ограничения освобождаются те, кто провакцинировался, но им запрещено пользоваться общественным транспортом для передвижения по городу.

Комендантский час не распространяется на туристов. Однако иностранцы, имеющие вид на жительство, должны его соблюдать.

Снимается запрет на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа, возобновляется работа дошкольных учреждений. Заведения общепита в указанный период будут работать только навынос, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что постепенная отмена ковидных ограничений начнётся в Турции 17 мая. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что это будет делаться гибко, с целью не навредить процессу вакцинации населения.

Полный локдаун был введён в Турции 19 апреля. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД.