В Турции назвали сроки и цели расследования в отношении WhatsApp

https://static.news.ru/photo/6e24f08c-54c2-11eb-8436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турецкий Совет по вопросам конкуренции приступил к расследованию в отношении WhatsApp. Оно будет продолжаться до 8 февраля.

Цель расследования состоит в изучении соответствия политики безопасности мессенджера законодательству страны и правомочности передачи данных за границу. По его итогам Совет обсудит дальнейшие действия, касающиеся WhatsApp, сообщает телеканал NTV.

Некоторое время назад мессенджер, принадлежащий соцсети Facebook, изменил пользовательское соглашение. Согласно нововведению, лица, использующие WhatsApp, должны предоставлять свои данные и Facebook.

Турецкие пользователи отреагировали на такое решение негативно. Многие госслужащие начали отказываться от WhatsApp в пользу других мессенджеров. Совет по вопросам конкуренции объявил о проведении расследования, а также приостановил совместное использование WhatsApp и Facebook данных пользователей.

Как ранее писал NEWS.ru, в WhatsApp заверяют, что все сообщения пользователей защищены с помощью сквозного шифрования и мессенджер, а также Facebook не могут видеть их. Кроме того, в WhatsApp подчеркнули, что обновление политики конфиденциальности не оказывает влияния на сообщения близким.