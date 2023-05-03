В Турции допустили прекращение поставок зерна Представитель Эрдогана Калын: поставки по зерновому коридору под угрозой прекращения

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Поставки продовольствия по зерновому коридору могут быть прекращены, если предстоящая встреча в Стамбуле окажется безрезультатной, заявил в эфире телеканала CNN Turk представитель президента Турции Ибрагим Калын. Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая.

Встреча Турция — Россия — Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы в мировых поставках продовольствия, — сказал Калын.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стопроцентных гарантий по продлению зерновой сделки нет, но работа в этом направлении ведется и есть надежды на успех. По его словам, основная проблема состоит в том, что западные страны ограничили России ряд операций, а также отказались соблюдать ее требования.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что поводы для оптимизма по возможности продления зерновой сделки выглядят скромно. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в соблюдении договоренностей, но не будет действовать в ущерб собственным интересам.