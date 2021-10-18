В Тбилиси задержали двух сторонников Саакашвили

В центре Тбилиси полицейские задержали двух сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Они пытались написать на площади перед администрацией правительства фразу «Свободу Мише!». Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что полиция задержала члена движения «Для Грузии» Нику Нарсию и представителя движения «Измени» Ото Гургенидзе. Акция была организована оппозиционной партией «Единое национальное движение», созданной Саакашвили, и проведена во время встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны США Ллойдом Остином. Задержанные сказали, что хотели напомнить главе Пентагона о судьбе бывшего грузинского лидера.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

После задержания Саакашвили объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым. За время голодовки он похудел на 12 килограммов. При этом политик начал принимать мёд и натуральные соки. Его личный врач Николоз Кипшидзе уверял, что Саакашвили отказываться от голодовки не намерен, но в тюремной больнице политика обследовали, результаты не обнадёживающие.