В Тбилиси проходят протесты против запрета на выход из дома после 21:00

https://static.news.ru/photo/8cfc3af0-9492-11eb-9886-96000091f725_660.jpg Гига Макарашвили Фото: giga_maqarashvili/instagram.com

Гражданские активисты организовали митинг в Тбилиси с требованием отменить ограничение на выход людей на дома после 21:00 и до 05:00 мск (с 20:00 до 04:00 мск). Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.

Мы очень злые, потому что нельзя заставлять собственное население в течение 200 дней быть дома. Мы не являемся рабами, скотами, чтобы нас закрывали дома, — приводит телеканал слова лидера гражданского движения «Стыдно» Гиги Макарашвили.

Участники митингов стали кучковаться в разных частях грузинской столицы и одновременно направились к проспекту Руставели, где расположено здание парламента. Среди их требований — отмена штрафов, выписанных гражданам за нарушение запрета на ночное передвижение. Они намерены нарочно нарушить запрет на ночное передвижение и остаться у парламента после 21:00.

Правительство Грузии ввело запрет на передвижение в ночное время в ноябре 2020 года. На сегодняшний день в стране зафиксировано 283 369 случаев заражения коронавирусом, 3804 человека скончались.

Как сообщал NEWS.ru, неизвестные накануне осквернили памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в центре Тбилиси. На фотографиях, которые массово рассылаются по грузинскому сегменту социальных сетей, видны сделанные красной краской надписи антироссийского содержания.