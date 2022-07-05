В США заявили о разорении страны из-за политики Байдена против России The American Conservative: Байден разоряет США из-за противостояния с Россией

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Джо Байден

Обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бюрен заявил, что стремление президента США Джо Байдена участвовать в боевых действиях на Украине путём санкционного давления на РФ и поставок вооружения может разорить Америку. По мнению журналиста, все принятые меры против России бьют по экономике Штатов. Он назвал Байдена «императором Донбасса без одежды».

Эта война США против РФ ведётся поставками оружия и санкциями, оба способа терпят неудачу, оставляя Байдена незащищённым, чтобы однажды он проснулся и обнаружил себя императором Донбасса без одежды, — написал ван Бюрен.

Он отметил, что своими действиями американский лидер пытается вести полномасштабную войну с Россией.

Решение НАТО противостоять России может обернуться для Альянса уязвимым местом, написало ранее британское издание The Guardian. В статье отмечается, что единый фронт Североатлантического альянса может рухнуть из-за отсутствия единого мнения по поводу способов не допустить победы Москвы. Автор материала указывает на то, что нынешняя риторика станет бессмысленной, когда в Кремле заговорят о прекращении огня на Украине.

Издание указывает на то, что новая стратегическая концепция НАТО включает в общей сложности 71 категорических «мы будем» на 11 страницах текста. По мнению журналистов, они потеряют всякий смысл по окончании конфликта на Украине.