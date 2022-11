Обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал все больше и больше разочаровывать американские власти своими действиями. По мнению эксперта, глава страны неоднократно вызывал недовольство Вашингтона тем, что жаловался на недостаточную помощь со стороны Белого дома. Последней каплей, по мнению обозревателя, стало то, что он попытался обвинить Россию в падении двух украинских ракет на территории Польши.