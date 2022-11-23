В США заявили о разочаровании Белого дома Зеленским Обозреватель Рон Пол: власти США разочаровываются в Зеленском

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Обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал все больше и больше разочаровывать американские власти своими действиями. По мнению эксперта, глава страны неоднократно вызывал недовольство Вашингтона тем, что жаловался на недостаточную помощь со стороны Белого дома. Последней каплей, по мнению обозревателя, стало то, что он попытался обвинить Россию в падении двух украинских ракет на территории Польши.

До нас доходили слухи о разочаровании президента Байдена в связи с бесконечным попрошайничеством и неблагодарностью Зеленского за 60 или около того миллиардов долларов, которые ему выдало правительство США, — написал Пол.

По его словам, после окончания «истерии вокруг украинского конфликта», американцы поймут, что поддержка Киева была «абсолютным фиаско».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страны Европейского союза не имеют никакого права «уставать» от поддержки Украины. Дипломат пояснил, что от конфликта до сих пор не устали даже украинцы. Он обратился к руководствам европейских стран с призывом отбросить «все сомнения и усталость». Он также призвал европейские страны в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийский санкций.