В США заявили, что ВС России перемололи резервы ВСУ Полковник Макгрегор: в Артемовске уничтожены готовившиеся для удара на юге резервы ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале рассказал, что ВС России перемололи в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге. Он добавил, что у Украины осталось в совокупности около 140–150 тысяч боеспособных солдат. Он оценил общие потери ВСУ в 150 тысяч человек.

Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. Эти подразделения погибли в Артемовске. Сейчас у украинцев осталось в совокупности около 140–150 тысяч боеспособных солдат, — сказал Макгрегор.

По его словам, Киев из-за нехватки мобилизационного ресурса начал набирать в армию подростков в возрасте от 13 лет, а также недееспособных людей.

В начале января заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ оставили их. Он добавил, что на один из сложнейших участков фронта для украинской армии были брошены более 120 наемников из Польши. В приведенных радиопереговорах сообщалось, что ВСУ бьют по позициям своих солдат.