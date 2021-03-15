В США высмеяли инцидент с пьяным украинским военным, протаранившим МиГ-29

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Американское издание The Drive высмеяло инцидент с 47-летним капитаном Воздушных сил Украины, который, будучи пьяным, протаранил на автомобиле истребитель МиГ-29. Журналисты издания весьма иронично отозвались о произошедшем.

Как заметили авторы материала, скорее всего, истребитель не подлежит восстановлению, из-за чего может являться безвозвратно потерянным. Стоит напомнить, что после столкновения автомобиля с самолётом последний загорелся. По счастью, внутри борта никого не было, а сам нетрезвый военный получил травмы средней тяжести.

Изучив опубликованные в Сети снимки с места происшествия, авторы материла отметили , что силовая установка истребителя получила значительные повреждения. Также сотрудники издания напомнили, что у Украины на вооружении имеется всего 35 таких истребителей, которые вместе с Су-27 составляют «основу боевой авиации страны».

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине военный инженер повредил истребитель МиГ-29, врезавшись в него на автомобиле. ДТП произошло на аэродроме под Киевом. По предварительным данным, виновник аварии был пьян. Он выехал на территорию рулевой дорожки и протаранил хвостовую часть самолёта, который буксир тянул к месту стоянки.