В США выдвинули новую гипотезу о происхождении COVID

Коронавирус мог развиться в теле одного из китайских шахтёров ещё в 2012 году. Образцы вируса были направлены в уханьскую лабораторию, откуда впоследствии могла произойти утечка. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.

Он пояснил, что речь идёт об одном из шахтёров, которые в 2012 году разгребали остатки помёта летучих мышей в одной из шахт в Юньнань. Позднее у них выявили заболевание, похожее на пневмонию, от которого трое горняков умерли. После этого в Ухани был выявлен коронавирус летучих мышей RaTG13, который был почти идентичен тому, что вызывает COVID-19.

По словам Латэма, вирус способен совершать «эволюционные скачки», пребывая долгое время в организме одного человека. За полгода, что шахтёр провёл в больнице, инфекция претерпела сотни мутаций, на которые при других обстоятельствах понадобились бы десятки лет.

Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри лёгких шахтёров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтёров, — заявил специалист.

Ранее учёный РАН Евгений Кунин заявил, доминирующий сейчас в мире «дельта»-штамм может оказаться последним вариантом коронавируса. По его словам, в условиях вакцинации населения на первый план для вируса выходит способность пробивать иммунную защиту. При этом ему становится сложно одновременно сохранять высокую способность связываться с рецепторами и обходить антитела.