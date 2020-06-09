В США считают, что коронавирус начал распространяться с августа 2019 года

https://static.news.ru/photo/cb9b46ae-aa67-11ea-808a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Американские учёные считают, что COVID-19 мог начать распространяться в Китае ещё в августе 2019 года. Такие выводы они сделали на основе спутниковых снимков больничных парковок в Ухани, а также на основе поисковых запросов в Интернете.

Исследование проводили специалисты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы. Они заметили, что число автомобилей на больничных парковках начало расти в конце лета 2019 года (отсматривались спутниковые данные, начиная с 2018 года). Наибольшая загруженность парковок пришлась на декабрь 2019 года.

Кроме того, анализ данных показал всплеск запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами «кашель» и «диарея» примерно за три недели до появления подтверждённых случаев COVID-19 в конце 2019 года.

Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание-диарею, и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19, — заявил CNN главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

Он также добавил, что данные его исследовательской группы соотносятся с другими недавними работами, которые показывают, что вирус появился до идентификации на рынке морепродуктов в Ухани. Браунштейн предположил, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и «потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера».

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 7 млн человек, из них скончались более 410 тысяч, выздоровели более 3,5 млн. В России выявлено 485 253 заболевших, 242 397 человек выздоровели, 6142 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что норвежский учёный-вакцинолог Биргер Сёренсен пришёл к выводу, что вирус, вызывавший пандемию COVID-19, не естественного происхождения. На это указывают белки на его поверхности и плохая мутагенность, считает он. По мнению учёного, новый коронавирус — совместное изобретение американцев и китайцев.