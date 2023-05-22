Американский философ объяснил причину вступления Швеции и Финляндии в НАТО Публицист из США Хомский назвал интересы ВПК причиной вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Присоединение Финляндии и Швеции в НАТО никаким образом не связано с гипотетической российской угрозой, причины совершенно иные, рассказал в интервью New Statesman американский политический эксперт и публицист, философ Ноам Хомский. Как сообщает «ПолитРоссия», эксперт высказал мнение, что вступление двух стран в Североатлантический блок обусловлено желанием получить больше возможностей для собственной военной промышленности.

Публицист напомнил, что Россия никогда не выказывала ни малейшего желания предпринять какие-либо агрессивные действия против Швеции и Финляндии. В Стокгольме и Хельсинки это прекрасно знали и также не проявляли абсолютно никакой обеспокоенности по поводу некоего «российского вторжения».

Они хотят вступить в НАТО по очень простой причине. У них довольно развитая передовая военная промышленность, они в значительной степени уже интегрированы в НАТО в плане совместных операций. Так что непосредственное вступление дает им большие возможности для нового рынка, новый доступ к передовому оборудованию и так далее, — подчеркнул Хомский.

Эксперт добавил, что о российской угрозе для Финляндии и Швеции говорит только западная пропаганда, но в действительности все обстоит иначе.

Ранее Ноам Хомский высказал предположение, что в будущем Украина может стать аналогом Австрии времен холодной войны. При этом он исключил возможность присоединения страны к НАТО.