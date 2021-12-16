В США призывают наказать Израиль по российскому сценарию

В конгрессе призвали Министерство финансов и Госдеп США ввести санкции в отношении израильской компании NSO Group, которая стала широко известна благодаря скандалу из-за широкого применения её шпионской программы Pegasus против активистов и мировых политиков. Она попала в список потенциальных мишеней для американских ограничительных мер, базой для которых может стать глобальный «акт Магнитского». В Израиле опасаются, что рестрикции обвалят всю его индустрию производства такого программного обеспечения (ПО).

О том, что действия скандально известной NSO Group заслуживают санкций, заявили в своём послании к госсекретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йелен около 20 законодателей, представляющих разные партии. Они призвали ввести ограничения против этой израильской фирмы, а также эмиратской DarkMatter, французской Nexa Technologies и германской Trovicor. Базой для рестрикций должен, по их мнению, послужить глобальный «закон Магнитского», который даёт возможность заморозить банковские счета и установить запреты на въезд в Америку. Законодатели особо подчеркнули, что активность компаний, которые занимаются производством шпионского ПО, напрямую зависит от финансовой системы США.

Сам глобальный закон — это расширенная в 2016 году версия Акта о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского, принятого американским руководством в 2012 году. В первоначальном варианте инициатива предусматривала введение санкций против российских официальных лиц, считавшихся, по мнению Вашингтона, виновными в нарушении прав человека у себя на родине. Обновлённый пять лет назад формат документа позволил расширить его действие на официальных лиц других стран. В случае с израильской фирмой обоснованием для обращения к акту, вероятно, должно стать то, что её троянское ПО Pegasus не только нарушало конфиденциальность, но и помогало некоторым авторитарным лидерам.

Покусились на Госдеп

Вероятно, последней каплей для США в череде скандалов вокруг софта NSO Group стали сообщения, согласно которым как минимум девять сотрудников Госдепартамента за последние несколько месяцев стали мишенями хакерских атак. По данным Reuters, нападения были совершены с применением ПО, разработанного именно этой израильской компанией. Под прицелом злоумышленников оказались айфоны дипломатов, которые работают в Уганде или занимаются вопросами вокруг этой восточноафриканской страны. Reuters называет кампанию крупнейшей попыткой атаковать американских официальных лиц с применением софта NSO. До этого объектами подобных акций становились политики и активисты других государств.

По данным французской НПО Forbidden Stories и ряда западных изданий, жертвами широкого распространения продукции NSO Group могли стать как минимум 50 тыс. человек по всему миру. Среди них — крупные государственные деятели.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Право на использование подобного троянского софта должно было предоставляться только государствам и государственным агентствам в соответствии со специальным разрешением властей Израиля. Тем более что само ПО рассчитано на то, чтобы спасать жизни и бороться с терроризмом и преступностью, отмечали в компании. Но с учётом широкой трактовки последних двух понятий в некоторых странах, аргументы NSO Group, по-видимому, мало кого убедили.

Корпорация Apple подала иск против израильской компании, чтобы привлечь её к ответственности за внедрение в «яблочные» устройства. В ноябре сопрезидент и исполняющий обязанности генерального директора NSO Group Ицик Бенбенисти подал в отставку.

Урезать экспорт

В этом месяце Агентство по контролю за оборонным экспортом Министерства обороны Израиля решило ужесточить контроль за экспортом киберпродукции и обновило Декларацию конечного пользователя.

Государство, заинтересованное в приобретении кибернетической или разведывательной системы, обязано подписать декларацию в качестве условия выдачи экспортной лицензии, — говорилось в заявлении пресс-службы оборонного ведомства. — В декларации уточнено определение тяжкого преступления и терроризма.

Кроме того, в документе теперь «указываются обстоятельства, при которых использование киберсистем запрещено, и прямо указываются возможные санкции в случае несоблюдения обязательств, изложенных в декларации, включая ограничение использования киберсистемы или её отключение». Отдельно сообщалось , что из списка «благонадёжных» для подобных поставок стран исключены Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

Тем не менее израильские официальные лица испытывают беспокойство по поводу того, как последствия санкций против NSO Group отразятся на всей индустрии производства такого софта. Еврейское государство выступает ведущим мировым экспортёром подобной продукции.