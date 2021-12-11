Блинкен пригрозил закрыть «Северный поток — 2» в случае агрессии России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток — 2» вряд ли заработает в случае «агрессии против Украины» со стороны России. В эфире телеканала NBC он назвал этот газопровод рычагом воздействия на РФ.

Прямо сейчас через этот трубопровод не проходит газ. На самом деле это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод пошёл газ, — отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, пытается ли ЕС из-за наличия газопровода убедить США не прибегать к жёстким мерам против Российской Федерации.

Блинкен добавил, что главе российского государства придётся «учитывать последствия агрессии против Украины и думать о следующем шаге». Политик убеждён, что функционирование «Северного потока — 2» в нынешних реалиях маловероятно.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции относительно «Северного потока — 2». До этого она выступала против газопровода, но новая должность накладывает на неё новые обязательства. Об этом написал в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) политический обозреватель Йоханес Лейтойзер.

Автор отмечает, что Бербок, будучи сопредседателем партии «Союз-90» / «Зелёные», выступала против «Северного потока — 2». Однако как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия (СДПГ) будет не готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершилось. И теперь Бербок, заступившей на должность главы германского МИД, напоминают про её прежнюю позицию.