В США предупредили о возможной коррозии на двух видах самолётов Boeing

https://static.news.ru/photo/760b8e46-cdc7-11ea-9b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Два вида самолётов — Boeing 737 NG и Boeing 737 Classic оказались подвержены риску возникновения коррозии в одном из узлов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Отмечается, что речь идёт о самолётах Boeing 737 NG и Boeing 737 Classic.

Как заявили специалисты, у этих летательных аппаратов при их простое в течение семи и более дней порой возникает коррозия в одном из узлов, потенциально способная привести к отказу двигателя.

Как писал NEWS.ru ранее, авиастроительная корпорация Boeing вновь запустила производство самолётов 737 MAX, приостановленное в январе 2020 года из-за несоответствия авиалайнеров требованиям безопасности ряда стран. Производственные мощности открыты на принадлежащем корпорации заводе в Рентоне (штат Вашингтон).

Самолёты строят со скоростью ниже, чем планировалось, из-за того, что корпорация реализует инициативы, направленные на повышение качества продукции и безопасности на рабочем месте.