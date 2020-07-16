В США пообещали новые меры против «российских хакеров»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов выразил надежду, что судьба страны будет решаться «исключительно её гражданами». В качестве примера белорусский лидер привёл борьбу за власть «между Ельциным и Горбачёвым в Кремле».

Тогда, говорит Лукашенко, белорусы ждали и наблюдали, что же будет дальше. Потому что собственную независимость страна получила «без крови и пота». Мы молодое суверенное независимое государство. Получили мы эту независимость...