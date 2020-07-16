В США пообещали новые меры против «российских хакеров»

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что подготовит новый законопроект против «российских хакеров». Так политик отреагировал на сообщения о кибератаках на исследовательские центры, где создаются вакцины от коронавируса.
Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров, — говорится в сообщении конгрессмена в Twitter.
Moscow's continued malicious actions to weaken our pandemic response must not go unchecked. In the coming days, I will be introducing legislation to ensure these Russian hackers are held accountable. https://t.co/yTuFLanWVe
Рекомендации из-из попыток взлома разработок вакцины 16 июля распространили структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады. В них говорится, что кибератаки на организации, разрабатывающие вакцины, провела «группа российской разведывательной службы».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на фармкомпании в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал обвинения Лондона голословными. Он подчеркнул, что Россия не приемлет подобных обвинений, как и попыток приписать ей вмешательство в парламентские выборы в Великобритании в декабре 2019 года.