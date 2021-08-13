В США одобрили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение третьей дозы вакцин Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Речь идёт о пациентах от 18 лет и старше, которые перенесли трансплантацию органов, а также о людях с иммунодефицитом. Третью дозу разрешается вводить как минимум через 28 дней после получения второго компонента. Смешивать препараты врачи не рекомендуют.

Соответствующее решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в США. Как пояснили в ведомстве, люди с ослабленным иммунитетом имеют особый риск того, что болезнь будет протекать в тяжёлой форме.

Ранее сообщалось, что в столице Австралии Канберре ввели семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения коронавирусом. Жители города смогут покидать дома только в случае необходимости — чтобы сделать покупки в магазине, по работе и учёбе, если нет возможности работать и учиться дистанционно, а также для посещения больниц и вакцинации. Кроме того, гражданам разрешат заниматься спортом на улице, но не более часа в день.