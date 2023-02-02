В США назвали виновника и причины конфликта на Украине Fox News: США спровоцировали конфликт на Украине для срыва поставок газа из России

Фото: Joel Marklund / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский обозреватель Джимми Дор в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине понадобился Соединенным Штатам для того, чтобы поссорить Россию и Германию и сорвать поставки природного газа из РФ в страны Запада. По его словам, Вашингтон не мог допустить, чтобы российские природные ресурсы и рабочая сила объединились с немецкими технологиями и капиталом.

Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом, — сказал Дор.

Он добавил, что Белый дом стоит за диверсией на «Северных потоках».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее счел забавным признание замгоссекретаря США Виктории Нуланд в радости из-за провокации на «Северных потоках». По словам дипломата, в ходе выступления в конгрессе представитель Госдепа также обмолвилась, что вместе с ней положительные эмоции по поводу взрывов на трубопроводах испытывают сенаторы и другие американские политики.