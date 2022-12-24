В США назвали омерзительной поддержку «нацистов с Украины» Кандидат в губернаторы Кентукки Янг назвал омерзительной поддержку «нацистов с Украины»

Фото: Evan Golub / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг на своей странице в Twitter назвал «омерзительной» помощь, которую власти США оказывают «нацистскому правительству Украины». По его словам, если бы он голосовал в конгрессе во время рассмотрения вопроса о выделении средств Киеву, то выступил бы против «всей коррумпированной, провоенной, империалистической Демократической партии». Политик неоднократно выступал за скорейшее начало мирных переговоров по Украине.

Мне омерзительно, что каждый демократ в палате представителей Конгресса США голосует за дополнительное оружие и деньги нацистскому правительству Украины, — написал Янг.

Он при этом похвалил конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес за то, что она выступила против выделения дополнительной помощи Украине.

В ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский попытался убедить американского лидера Джо Байдена в том, что Киев способен одержать победу над Россией, написало ранее издание The Washington Post. Отмечается, что в Белом доме скептически отнеслись к заявлениям украинского лидера. Источники издания указали, что Зеленский преследовал цель заручиться поддержкой скептически настроенных американских должностных лиц. Автор статьи указал на то, что президент Украины хочет добиться дополнительной военной помощи перед военными действиями, которые запланированы на зиму.