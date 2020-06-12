В США назвали количество остающихся в Германии американских военных

https://static.news.ru/photo/53a30332-acdb-11ea-81bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army's /flickr.com

В Германии после сокращения контингента останется 25 тыс. американских солдат, заявил недавно ушедший в отставку посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп сказал весьма чётко: мы хотим вывести войска из Афганистана, Ирака, Южной Кореи, Японии и также Германии.

Опять же, (в Германии — прим. NEWS.ru) всё ещё останется 25 тыс. солдат, — цитирует его РИА Новости.

Гренелл добавил, что американцы просили европейцев вносить больший вклад в НАТО, поскольку американские устали платить за оборону других стран.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести треть американского военного контингента из Германии. К сентябрю страну должны будут покинуть около 9,5 тысячи военнослужащих. Немецкие СМИ отметили, что это решение застало врасплох власти ФРГ.