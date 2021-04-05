В США назвали главных в мире производителей и покупателей вакцин от COVID

https://static.news.ru/photo/96ff299a-969f-11eb-9366-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Компания AstraZeneca станет главным производителем вакцин от коронавируса, а ЕС и США покупают препаратов больше других. К такому выводу пришли специалисты Дьюкского университета (США).

К настоящему времени в мире заключены контракты на поставку 8,6 млрд доз вакцины, из которых 2,4 млрд доз составляет доля AstraZeneca, сообщает РБК. Вторым по востребованности является препарат компании Pfizer (1,5 млрд доз), третьим — китайский Sinovac (480 млн доз). Доля «Спутника V» составляет 303 млн доз. Подсчёты показали, что до конца 2021 года производители смогут поставить вместе почти 12 млрд доз препаратов.

Богатые страны забронировали 53% всех закупок вакцин или 4,6 млрд доз. Странам с доходами выше среднего должно достаться 17% закупок, а странам со средним достатком и с достатком ниже среднего — 16%. Остальные препараты пойдут на закупки через механизм равноправного доступа к вакцинам COVAX под эгидой ООН.

Европейская комиссия от имени 27 стран ЕС заказала больше всех доз — 1,8 млрд, у США — второй показатель (1,2 млрд), у Африканского союза — третий (680 млрд).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США производство вакцины AstraZeneca было прекращено на заводе в Балтиморе. Это произошло после того, как там же ошибка при производстве вакцины Johnson & Johnson привела к потере 15 миллионов доз препарата. Теперь предприятие компании Emergent BioSolution займётся выпуском исключительно однокомпонентной вакцины от Johnson & Johnson, дабы избежать смешивания вакцин в будущем.