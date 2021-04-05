В США назвали главных в мире производителей и покупателей вакцин от COVID

Компания AstraZeneca станет главным производителем вакцин от коронавируса, а ЕС и США покупают препаратов больше других. К такому выводу пришли специалисты Дьюкского университета (США).
К настоящему времени в мире заключены контракты на поставку 8,6 млрд доз вакцины, из которых 2,4 млрд доз составляет доля AstraZeneca,
Богатые страны забронировали 53% всех закупок вакцин или 4,6 млрд доз. Странам с доходами выше среднего должно достаться 17% закупок, а странам со средним достатком и с достатком ниже среднего — 16%. Остальные препараты пойдут на закупки через механизм равноправного доступа к вакцинам COVAX под эгидой ООН.
Европейская комиссия от имени 27 стран ЕС заказала больше всех доз — 1,8 млрд, у США — второй показатель (1,2 млрд), у Африканского союза — третий (680 млрд).
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США производство вакцины AstraZeneca было прекращено на заводе в Балтиморе. Это произошло после того, как там же ошибка при производстве вакцины Johnson & Johnson привела к потере 15 миллионов доз препарата. Теперь предприятие компании Emergent BioSolution займётся выпуском исключительно однокомпонентной вакцины от Johnson & Johnson, дабы избежать смешивания вакцин в будущем.