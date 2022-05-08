В США напомнили о роли СССР в победе над фашизмом Обозреватель Washington Times Вуд указал на роль СССР в победе над фашизмом

Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно. На Западе должны признать вклад СССР в победу над фашизмом, заявил обозреватель Тодд Вуд в статье, опубликованной The Washington Times.

Он отметил, что американцы даже не могут представить масштабы потерь, которые понёс Советский Союз.

Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесённых в жертву Советским Союзом, — написал Вуд.

Обозреватель добавил, что разгромить Германию с тем же результатом можно было, лишь использовав ядерное оружие. Немцы в боях с Красной армией потеряли почти 9 млн человек, что спасло жизнь многим американцам на Западном фронте.