Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно. На Западе должны признать вклад СССР в победу над фашизмом, заявил обозреватель Тодд Вуд в статье, опубликованной The Washington Times.
Он отметил, что американцы даже не могут представить масштабы потерь, которые понёс Советский Союз.
Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесённых в жертву Советским Союзом, — написал Вуд.
Обозреватель добавил, что разгромить Германию с тем же результатом можно было, лишь использовав ядерное оружие. Немцы в боях с Красной армией потеряли почти 9 млн человек, что спасло жизнь многим американцам на Западном фронте.
Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внёс Советский Союз в победу над фашистской Германией, — призвал автор публикации.