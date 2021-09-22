В США намерены ужесточить санкции против госдолга РФ

Палата представителей США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, предполагающее запрет для американцев на сделки с российским суверенным госдолгом. Поправка, предложенная демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом, одобрена 21 сентября, говорится в документе, опубликованном на сайте Конгресса США.

Поправка предписывает ввод санкций против американцев, нарушивших запрет на покупку и продажу вновь выпущенного суверенного долга РФ на первичном и вторичном рынках.

Также документом национальной разведке США предписано анализировать зарубежное вмешательство в каждые выборы в стране. Право принимать решение о продлении или снятии санкций на основании сведений разведки дано хозяину Белого дома.

Проект оборонного бюджета может быть принят палатой представителей на текущей неделе. После этого документ попадёт на рассмотрение в сенат.

Ранее стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей США одобрил законопроект о введении санкций против россиян из списка, который опубликовали соратники оппозиционера Алексея Навального. При одобрении конгрессом введение санкций останется за Белым домом. Всего в списке 35 имён, среди которых председатель правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦИК Элла Памфилова.