В США издан указ об обеспечении безопасности системы электроснабжения

https://static.news.ru/photo/163f378a-8bd5-11ea-8984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп подписал указ об обеспечении безопасности системы электроснабжения страны.

В Минэнерго США сообщили, что ранее постановления правительства предписывали приобретать оборудование для энергосистем «по самым низким ценам, эту уязвимость могли использовать злонамеренно». Теперь участникам тендера будут уделять большее внимание.

Настоятельно необходимо обеспечить защиту энергосистемы от иностранных угроз, — цитирует ТАСС министра энергетики США Дэна Бруйетта.

Отмечается, что указ блокирует закупки США определённого оборудования для энергосистем у организаций, представляющих угрозу национальной безопасности страны. К оборудованию иностранного производства, на которое распространяются ограничения, относятся трансформаторы, конденсаторы и измерительные приборы.

В Минэнерго США не назвали конкретные страны или компании, закупки у которых будут запрещены. В американских СМИ считают, что речь идёт об оборудовании из Китая и России.

Кроме того, согласно указу, в стране вводится общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой для системы энергоснабжения страны.

Как писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов призвали страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei в сфере развития нового поколения связи 5G. Взамен Вашингтон предлагает присмотреться к Ericsson, Nokia и Samsung.