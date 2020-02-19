https://static.news.ru/photo/2317c3a0-5331-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов призвали страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei в сфере развития нового поколения связи 5G. Взамен Вашингтон предлагает присмотреться к Ericsson, Nokia и Samsung.

Нет никакой возможности устранить любые риски, кроме как использовать надёжных поставщиков из демократических стран, — заявил Reuters заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Роберт Стрейер, курирующий вопросы информационной политики и кибербезопасности.

Американские политики считают, что Huawei может собирать данные и передавать их правительству Китая.

Ранее США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.

В конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны. Однако организация не имеет права на поставки элементов ключевой инфраструктуры, писал NEWS.ru.