Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны. Однако организация не имеет права на поставки элементов ключевой инфраструктуры.
Кроме того, общий вклад корпорации из КНР в работу не может превышать 35%,
Как писал NEWS.ru, представители администрации США представили Лондону техническое досье на Huawei. Указанная в документе информация поставила под сомнение оценку британской разведки о возможности использовать китайскую компанию в инфраструктуре пятого поколения мобильной связи (5G) без риска для национальной безопасности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен