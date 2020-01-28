https://static.news.ru/photo/f5ec97c4-41ca-11ea-9d8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны. Однако организация не имеет права на поставки элементов ключевой инфраструктуры.

Кроме того, общий вклад корпорации из КНР в работу не может превышать 35%, передаёт The Guardian. Такое решение властей Соединённого Королевства может привести к обострению отношений государства с Соединёнными Штатами.

Как писал NEWS.ru, представители администрации США представили Лондону техническое досье на Huawei. Указанная в документе информация поставила под сомнение оценку британской разведки о возможности использовать китайскую компанию в инфраструктуре пятого поколения мобильной связи (5G) без риска для национальной безопасности.