https://static.news.ru/photo/378f139a-36a0-11ea-8e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители администрации США представили Лондону техническое досье на Huawei. Указанная в документе информация поставила под сомнение оценку британской разведки о возможности использовать китайскую компанию в инфраструктуре пятого поколения мобильной связи (5G) без риска для национальной безопасности.

Американские источники комментировать содержание файла, однако заявили, что использование технологии Huawei в создании систем в Великобритании «было бы безумием», передаёт BBC.

Вопрос по развёртыванию оборудования китайской компании поднимут на заседании Совета безопасности страны в январе. Последний раз эту тему поднимали, когда главой правительства была ещё Тереза Мэй. В этот раз председателем заседания будет премьер-министр Борис Джонсон.

При этом спецслужбы Великобритании, в свою очередь, не стали возражать против участия компании Huawei в разработке неключевых элементов сетей 5G на территории страны.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei в 2019 году увеличила продажи почти на 18%, несмотря на санкции со стороны США. Как заявил председатель компании Эрик Сюй, усилия Соединённых Штатов не оказали существенного влияния на прибыль и продажи.