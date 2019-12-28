https://static.news.ru/photo/1d8a9a48-2b86-11ea-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies в 2019 году увеличила продажи почти на 18%, несмотря на санкции со стороны США. Об этом заявил председатель компании Эрик Сюй.

В новогоднем обращении к сотрудникам он отметил, что усилия Соединённых Штатов не оказали существенного влияния на прибыль и продажи компании, сообщает Associated Press.

При этом Сюй добавил, что ограничения, вводимые США в отношении Huawei, могут сказаться в 2020 году, и сотрудники должны быть готовы к тому, что год для компании станет тяжёлым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Соединённых Штатов призывают другие страны не покупать телекоммуникационное оборудование у ZTE Corp. и Huawei Technologies и даже собираются выделить средства для поддержки конкурентов китайских компаний. Корпорация по финансированию международного развития США планирует направить $60 млрд для помощи развивающимся странам и компаниям в закупке оборудования у других фирм.