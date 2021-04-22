Иностранцы оценили конфуз на саммите по климату с участием Путина и Макрона

Фото: kremlin.ru

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведут инспекцию производства вакцины «Спутник V» в России. Она пройдёт с 10 мая по первую неделю июня. Об этом представитель ВОЗ сообщил РИА Новости.

В апреле совместная группа EMA/ВОЗ проводит проверки надлежащей клинической практики. Предполагается, что проверки на месте надлежащей производственной практики будут проводиться с 10 мая по первую неделю июня — в даты,...