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Иностранцы оценили конфуз на саммите по климату с участием Путина и Макрона

20:40, 22 апреля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Плохая организация превратила климатический саммит в «сумасшествие». Так на своих страницах в Twitter оценили зарубежные эксперты и журналисты конфуз с участием президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в ходе онлайн-трансляции саммита.

Причиной конфуза стала техническая неполадка, в результате которой выступление Путина прервало речь Макрона в самом её разгаре. После речи российского президента Блинкен, который участвовал в саммите в качестве организатора, извинился за техническую неполадку.

Путину силой мысли удалось остановить выступление Макрона на климатическом саммите Байдена, — сыронизировала шеф-корреспондент итальянского информационного агентства «АНСА» Маттиа Бернардо Баньоли.

Странным назвал инцидент с отключением французского президента директор Независимого института политических исследований Великобритании Эндрю Нортон.

Очень странный момент — Макрона прервал Путин, а в его (Макрона. — NEWS.ru) заранее записанном видеовыступлении отсутствовал перевод, — написал Нортон.

По мнению главного политического корреспондента канадского Global News Давида Акина, Макрон сильно расстроится, когда узнает о случившемся, а прошедший саммит он назвал настоящим «сумасшествием» из-за плохой организации.

Крупная дипломатическая оплошность: глобальный климатический саммит Байдена только что переключил президента Франции Макрона — он будет раздражён — на Путина!написал Акин.

В онлайн-саммите по климату, состоявшемся 22 апреля, приняли участие 40 мировых лидеров. Мероприятие, организованное США, было посвящено вопросам объединения усилий по сокращению выбросов в окружающую среду.

Как сообщалось ранее, читатели французского издания Le Figaro с восторгом отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. При этом некоторые отметили, что отдельные высказывания содержат закономерный ультиматум европейским коллегам.

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