В Швеции призвали передать Киеву замороженные российские активы RT: шведский депутат Вихель призвал передать Украине замороженные российские активы

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Депутат парламента Швеции Маркус Вихель призвал власти страны использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Свою инициативу он изложил в письме на имя главы МИД Швеции Анн Линде, сообщает RT.

Вихель в письме отметил, что только в США заблокировали золотовалютные резервы России почти на $300 млрд долларов, а Палата представителей США уже приняла закон, разрешающий направлять арестованные российские активы на поддержку Украины.

По сути, это значит, что российское государство или российские граждане... также поспособствуют восстановлению страны, — подчеркнул Вихель.

Депутат считает, что власти Швеции реагировали на ситуацию на Украине медленно. Лишь после «определённых шагов», предпринятых оппозицией, в Стокгольме заявили об оказании военной помощи «украинским братьям и сёстрам».

В послании на имя Линде депутат интересуется у главы МИД мерами, которые она намеревается принять, чтобы «заставить» Россию финансировать восстановление Украины.

Ранее российский сенатор Андрей Клишас заявил, что имущество западных государств в России будет конфисковано, если аналогичные меры будут предприняты в отношении активов российских физических и юридических лиц за границей. Он отметил, что Москва не оставит без ответа подобные действия со стороны западных стран.