В Сети высмеяли возврат в Латвию от границы с РФ 20 тонн рыбы

https://static.news.ru/photo/7fd0c342-ff9a-11ea-863c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Россия вернула в Латвию 20 тонн замороженной сельди. На пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области выяснилось, что у перевозчика отсутствовало разрешение на транспортировку рыбы в Тбилиси по территории Евразийского экономического союза.

Об инциденте агентство Sputnik Латвия сообщило на сайте и в социальных сетях. Читатели в Facebook данное происшествие на российско-латвийской границе высмеяли в комментариях: «Бедная селёдка», «В правительство Латвии её, пусть едят на здоровье», «Протухла селёдка, как и правительство Латвии».

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-президент Латвийского общества врачей анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал, как он отказался разговаривать в больнице с русскоязычным мужчиной. Как пояснил реаниматолог, сам он «до костей латыш» и когда в медучреждении к нему подошёл мужчина в футболке с надписью «Россия», врач отказался говорить не на латышском.