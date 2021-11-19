В сенате США предложили санкции против РФ на случай «вторжения на Украину»

Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против России в случае «вторжения на Украину». Демократ от штата Нью-Джерси внёс в конгресс текст поправки к оборонному бюджету, сообщает портал Axios.

Поправка требует от президента США ввести запреты и санкции на въезд против ряда российских военных и сотрудников разведки. Предусматривается также увеличение военной помощи Украине.

Ограничительные меры против России предлагается расширить за счёт включения в чёрный список российских банков, государственных учреждений, предприятий нефтегазового сектора и добычи полезных ископаемых. Санкции также могут касаться первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.

Кроме того, санкции предполагаются и против любой компании или лица, участвующих в планировании газопровода «Северный поток — 2». Причём республиканцы в сенате готовят поправку о санкциях против газопровода, которая не привязана к действиям России по Украине.

Ранее стало известно, что американские власти совместно с европейскими союзниками обсуждают возможные меры против России, если она предпримет военные действия против Украины. В частности, это введение санкций против Москвы и помощь Киеву в плане обеспечения безопасности, сообщает Bloomberg. По данным агентства, вопрос о проработке мер против России был поднят чиновниками США в ходе контактов с европейскими коллегами.