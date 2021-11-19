В сенате США предложили санкции против РФ на случай «вторжения на Украину»Сенатор США Менендес предложил санкции против РФ на случай «вторжения на Украину»
Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против России в случае «вторжения на Украину». Демократ от штата Нью-Джерси внёс в конгресс текст поправки к оборонному бюджету, сообщает портал Axios.
Поправка
Ограничительные меры против России предлагается расширить за счёт включения в чёрный список российских банков, государственных учреждений, предприятий нефтегазового сектора и добычи полезных ископаемых. Санкции также могут касаться первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.
Кроме того, санкции предполагаются и против любой компании или лица, участвующих в планировании газопровода «Северный поток — 2». Причём республиканцы в сенате готовят поправку о санкциях против газопровода, которая не привязана к действиям России по Украине.
Ранее стало известно, что американские власти совместно с европейскими союзниками обсуждают возможные меры против России, если она предпримет военные действия против Украины. В частности, это введение санкций против Москвы и помощь Киеву в плане обеспечения безопасности, сообщает Bloomberg. По данным агентства, вопрос о проработке мер против России был поднят чиновниками США в ходе контактов с европейскими коллегами.