Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о танках на Красной площади. Призывы идти на войну с Россией также опасны, отметил он в эфире телеканала «НАШ».

Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдём до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдёмся по Красной площади», — подчеркнул генерал.

Он добавил, что Зеленскому также не надо рассчитывать на возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в «нормандском формате» не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, своё слово сдерживает, — считаеет Вовк.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский допустил возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Также он сообщил о возможности проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Это направление поддерживают европейские и американские партнёры, подчеркнул Зеленский.