В России отреагировали на идею векового запрета массового туризма на Бали Вице-президент РСТ Горин: власти Индонезии пока не вводили квот для туристов на Бали

Фото: He Jingjia/Xinhua/Global Look Press

Власти Индонезии пока не принимали решений об ограничении туризма на Бали, сообщил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В туристической отрасли пока не знают ни о каких решениях о введении квот на иностранных туристов, отметил Горин. Он напомнил, что многие россияне не только отдыхают, но и временно проживают и работают на острове.

Введение квот приведет к ограничению поездок и снижению туристического потока. Более оправданным решением была бы просветительская деятельность среди туристов, чтобы они не совершили правонарушения, и это может делать Министерство туризма Индонезии, — сказал Горин.

Вице-президент РСТ назвал Индонезию уникальным местом. По его словам, альтернативу можно найти, но у страны уже сформировалась своя аудитория, которая там ежегодно отдыхает.

На Бали россияне не только отдыхают, очень много сейчас россиян временно живут, работают на этом прекрасном острове. Это популярное направление. У нас сейчас с Индонезией нет прямых рейсов, но есть достаточное количество стыковочных рейсов, COVID-ограничения отменены, — добавил он.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер заявил, что на острове могут ввести квоты для туристов на 100 лет. По его словам, причиной является неподобающее поведение многих путешественников, в основном из России, которые «безобразничают и хулиганят».