В России придумали, как помочь КНДР обойти санкции в космической отрасли Востоковед Асмолов: запуск спутников КНДР на ракетах РФ поможет обойти санкции

Фото: Роскосмос

Россия может оказать помощь КНДР в вопросах развития космической отрасли и обхода санкций, препятствующих этому развитию, рассказал в беседе с Lenta.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Константин Асмолов. По его словам, эти вопросы можно решить с помощью запуска северокорейских спутников на российских ракетах, о чем ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

Эксперт пояснил, что, вопреки международному праву, согласно которому космос открыт для всех, в 2017 году в отношении КНДР были приняты санкции ООН, запрещающие стране запускать как баллистические ракеты военного назначения, так и ракеты-носители в рамках космических программ. Предложение российского лидера поможет Северной Корее обойти эти ограничения.

Подобное решение Путина, благодаря которому северокорейские спутники будут запускаться на российских ракетах, обходит это ограничение и является очень серьезным доказательством уровня дружбы между нашими странами, — подчеркнул востоковед.

Ранее 13 сентября президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.