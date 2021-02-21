В России ответили на обвинения в «климатической атаке» на США

https://static.news.ru/photo/2c57492c-74e6-11eb-a0d3-96000091f725_660.jpg Нью-Йорк Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Человек пока не властен над климатом, поэтому Россия не имеет отношения к аномальным морозам в США. Об этом в ответ на подозрения Центрального разведывательного управления (ЦРУ) заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Вопреки опасениям конспирологов, климатического оружия на данный момент не существует, отметил он.

Для перемещения миллиардов тонн воздушных и океанических масс необходимо энергии больше, чем весь ядерный боезапас России и чем вся тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая нашими электростанциями, — цитирует Лосева KP.RU.

Резкое похолодание в России, Европе и США он объяснил эффектом Ла-Нинья. По его словам, осенью 2020 года восточные пассаты отогнали тёплую воду от побережья Чили и Перу к Австралии и Индонезии. Вместо неё из недр океана поднялась более холодная вода. Масштабный «холодный клин» воды в Тихом океане понизил температуру воздуха во всём мире.

В последние несколько дней несколько американских штатов накрыли аномальные холода. Там установились нехарактерные заморозки до −18 градусов. Неприспособленные к такой погоде города остались без электричества и воды, погибли более 30 человек.

На этом фоне ЦРУ задалось вопросом о том, могли ли «враждебные государства» вызывать морозы, снежные бури и другие погодные катаклизмы.

Климатическое оружие привлекает внимание политиков не впервые. Ранее неоднократно поступала информация о подобных разработках со стороны США. По некоторым данным, как писал NEWS.ru, станции на Аляске и в Норвегии бомбардируют верхние слои атмосферы, в результате чего в ионосфере создаётся плазменное облако, которое нагревается до четырёх-пяти тысяч градусов и проецируется на те или иные регионы мира. Это провоцирует блокирующие антициклоны или усиливает циклонические вихри, которые и несут изменения в климате. Впрочем, официальных подтверждений этому нет, так как подобные разработки засекречены.