https://static.news.ru/photo/d0532e52-bb82-11e9-8719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг предположение депутата Госдумы Алексея Журавлёва о влиянии США на погоду в России с помощью климатического оружия.

Россия в своё время была впереди планеты всей по разработке климатического метеорологического оружия. И если бы что-то подобное было бы против нас применено, мы бы об этом обязательно узнали, — сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Тишковец.

Он сообщил, что самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда климатического оружия точно не было. А причину такой не соответствующей сезону погоды он видит в глобальном потеплении, «которое стирает грань между Арктикой и экватором».

Тишковец, как бывший военный метеоролог, раскрыл принципы работы климатического оружия. Он рассказал, что станции на Аляске и в Норвегии, действительно, бомбардируют верхние слои атмосферы, в результате чего в ионосфере создаётся плазменное облако, которое нагревается до 4-5 тыс. градусов и проецируется на те или иные районы. Это провоцирует блокирующие антициклоны или усиливает циклонические вихри, которые и несут изменения в климате.

Но таких вот прямых доказательств ни у кого нет. Это самая-самая закрытая часть пентагоновских программ, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, депутат Госдумы Алексей Журавлёв назвал причину аномально холодного июля и начала августа этим летом. По его мнению, против России могло быть применено климатическое оружие, надолго испортившее погоду в Москве. При этом политик назвал и организатора климатической атаки. По его словам, это дело рук Вашингтона, так как Россия впервые за несколько столетий добилась превосходства в военном вооружении. Журавлёв подчеркнул, что это не шутка, и призвал серьёзно и правильно отнестись к данной информации.